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الأمن يحبط محاولة هجرة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 08:43 صباحا
الأمن يحبط محاولة هجرة في بنغازي
مهاجرون بنغال موقوفون في بنغازي، 16 يوليو 2023، (أمن بنغازي)
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أحبط مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، وضبط عددا من المهاجرين الذين يحملون الجنسية البنغالية.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز معلومات عن تجمع المهاجرين على متن قارب بشاطئ سيدي خليفة، لتتوجه قوة أمنية كبيرة إلى المكان، حيث جرى التحفظ على القارب، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صحفتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وقال الموقوفون إنهم دفعوا مبالغ مالية لبنغالي آخر، تقدر بـ18 ألف دينار للفرد، مقابل تهريبهم إلى إيطاليا، واتُخذت الإجراءات القانونية معهم ثم أحيلوا إلى جهات الاختصاص.

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