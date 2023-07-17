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شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 12:57 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 16 يوليو 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، مسألة تصاعد الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وسط أنباء عن وساطة تركية، عقب لقاء السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز بخالد المشري بمقر إقامته في طرابلس، وهو اللقاء الذي قال المكتب الإعلامي للمجلس إنه ناقش جهود «الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله».

وقبل أيام استكى المشري من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة واتهامه بعرقلة المسار الانتخابي والتضييق على المجلس الأعلى للدولة، ومنع عدد من أعضاء المجلس من السفر إلى تركيا وسحب جوازات سفرهم من قِبل جهاز الأمن الداخلي قبل سفرهم من مطار معيتيقة.

وقال المشري في كلمة بثها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي، إن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة «تحركت بكل جدية وبقوة ضد المجلس الأعلى للدولة» منذ اتخاذ المجلس لخطوات جدية بشأن الانتخابات.

وفي حال استمر الخلاف وتعمَّق، هل يفقد المشري منصبه، وهل تتغير التوازنات السياسية جراء ذلك، وما مصير الانتخابات، وما تردد عن تشكيل حكومة جديدة، وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: المتابع للشان العام عبدالله الفلاح، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والباحث السياسي إدريس إحميد.

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