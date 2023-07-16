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وفد عماني في طرابلس استعدادًا لإعادة فتح سفارة بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 10:37 مساء
وفد عماني في طرابلس استعدادًا لإعادة فتح سفارة بلادهم
مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية راشد بوغفة يستقبل سفير سلطنة عُمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني، الأحد 16 يوليو 2023
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وصل مطار معيتيقة الدولي مساء اليوم الأحد وفد من وزارة الخارجية العمانية برئاسة سفير سلطنة عُمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني، في زيارة رسمية إلى ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة سلطنة عمان بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيسبوك».

- المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان

وأكد أبوغفة، خلال الاستقبال، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية راشد بوغفة يستقبل سفير سلطنة عُمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني، الأحد 16 يوليو 2023
مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية راشد بوغفة يستقبل سفير سلطنة عُمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني، الأحد 16 يوليو 2023
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