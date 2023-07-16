المنفي يبحث مع رئيس كينيا الوضع في السودان وعددًا من القضايا الإقليمية والقارية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، بقصر الرئاسة الكيني في نيروبي، مع الرئيس ويليام روتو، الوضع في السودان وعددًا من القضايا الإقليمية والقارية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجاء لقاء المنفي مع الرئيس الكيني، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة نيروبي، رفقة وزيري المالية والشباب ورئيس جهاز المخابرات.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع الرئيس الكيني تناول سُبل وآفاق تطوير العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الأفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى التشاور حول الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة «الإيغاد»، وتوحيد الجهود الأفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.

رئيس كينيا يرحب بزيارة المنفي إلى نيروبي

ورحب الرئيس الكيني ويليام روتو، بزيارة المنفي إلى نيروبي، مثمنًا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنيًا لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الأفريقي.

من جهته، أشاد المنفي بالعلاقات التي تجمع ليبيا مع دول الاتحاد الأفريقي وخاصة كينيا، مؤكدًا أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا في القارة الأفريقية.

لقاء المنفي مع رئيس كينيا ويليام روتو، بالقصر الرئاسي في نيروبي، الأحد 16 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)