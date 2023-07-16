اللافي يبحث مع رئيس «الصليب الأحمر» بليبيا ملف المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار تعاون المجلس مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفي المفقودين والمحتجزين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد رئيس بعثة اللجنة لدى ليبيا، جون نيكولا، والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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ونقل البيان عن نيكولا «إشادته بتعاون المجلس الرئاسي مع اللجنة خلال فترة عملها في ليبيا طيلة السنوات الماضية، والنجاح الذي حققته اللجنة الثلاثية للقانون الدولي الإنساني في الكشف عن الجثامين مجهولة الهوية والمحتجزين»، مؤكدًا افتتاح مكتبها الدائم في طرابلس.

بدوره أكد اللافي أن ملف المفقودين والمحتجزين إحدى دعائم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا، الأحد 16 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)