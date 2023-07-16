أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 16 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بختام تعاملات أمس السبت.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.15 دينار مقابل 5.18 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما صعد سعر اليورو إلى 5.71 دينار مقابل 5.70 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.