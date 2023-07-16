وزارة العدل: الإفراج عن بومطاري لا يعني البراءة.. وعليه مراجعة مكتب النائب العام الأحد الأول من كل شهر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العدل إن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه «التردد على مكتب النائب العام في الأحد الأول من كل شهر». جاء ذلك في خطاب الإفراج الذي نسبه جهاز الأمن الداخلي إلى الوزارة، وأرفقه مع بيانه الصادر اليوم الأحد.

وأكد الجهاز أن إفراج النيابة العامة عن بومطاري «لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني»، لافتا إلى توافر معلومات «تؤكد تورط الوزير السابق في وقائع وشبهات فساد مالي».

الأمن الداخلي: أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية «سنن متوارثة»

وأشار بيان جهاز الأمن الداخلي إلى استمرار النيابة العامة في ممارسة اختصاصها في التحقيق والتصرف وفق أسس العدالة، منتقدا «أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية»، وقائلا: «ما هي إلا سنن توارثها البعض، للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك، متناسين العواقب القانونية التي ستطولهم ومن ورائهم مستقبلاً»، في إشارة إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين عقب احتجاز بومطاري.

ولفت جهاز الأمن الداخلي إلى اختصاصه، وفق التشريعات، بـ«رصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وأمن معلوماتها»، منوها إلى أن بومطاري «قيد المتابعة الأمنية». وقال إن بومطاري «استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كلف وزيراً للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في تأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقودا مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، وتخللتها شبهات الفساد المالي، واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته».

الأمن الداخلي يتهم بومطاري بارتكاب واقعة فساد مالي

وأوضح بيان الأمن الداخلي أن بومطاري «تستر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة».

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السنوسي الحليق: احتجاز بومطاري مؤامرة من الصديق الكبير

قبل إطلاقه أمس السبت، أثار توقيف واحتجاز بومطاري لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قبل أيام ردود فعل واسعة داخل ليبيا، رافقتها تهديدات بإغلاق حقول نفطية وقطع المياه. وقبل يومين، وصف رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، احتجاز بومطاري في طرابلس بأنه «مؤامرة» من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مشيرا إلى تواصله مع أغلب المسؤولين، بمن فيهم النائب العام المستشار الصديق الصور، الذي أكد له «عدم وجود أي قضايا ضد بومطاري».

في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن توقيف وزير المالية السابق جاء على خلفية ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي.