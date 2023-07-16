أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية (الأحد 16 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

فقد تراجع سعر الدولار إلى 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.31 دينار مقابل 5.29 دينار أمس. كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.20 د‫ينار مقابل 6.18 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.