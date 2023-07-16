الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، تتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و42 درجة مئوية على الدواخل.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.
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