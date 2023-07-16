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الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 09:28 صباحا
الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، تتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية. 

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و42 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)
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