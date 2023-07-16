الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، تتجاوز معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و42 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.