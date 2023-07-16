  • Alwasat News
Atwasat

اليونان تطلب إعادة تفعيل «صوفيا» لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 16 يوليو 2023, 08:45 صباحا
اليونان تطلب إعادة تفعيل «صوفيا» لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا
وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية «صوفيا» التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرتهم السواحل الليبية، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

يأتي ذلك بينما تواجه الحكومة في أثينا اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل. وكشف ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول جر المركب، مما تسبب في انقلابه، وغرقه بالنهاية.

وقال الوزير اليوناني، في حوار مع مجلة «بوليتيكو» الأميركية أمس السبت: «ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الإنطلاق من ليبيا وغيرها من الدول. ستكون هناك للأسف حالات سيكون من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيها».

استنئاف عملية «صوفيا» البحرية
أكد «كيريديس» أن الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية «صوفيا» البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التى جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.

وقال: «ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس، لتفكيك مسارات تهريب المهاجرين من ليبيا». وأضاف: «يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي التمركز في مياه ليبيا الإقليمية بالاتفاق مع الحكومة هناك، التي آمل أن توافق على المقترح».

يستهدف المقترح اليوناني منع قوارب الهجرة من مغادرة السواحل الليبية في المقام الأول، وتفكيك مسارات التهريب في البحر المتوسط. لكن نقاد أشاروا إلى تردد ليبيا إزاء السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بدخول مياهها الدولية، إلى جانب الانتهاكات الموسعة التي تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين داخل ليبيا نفسها.

وقد وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قانون غير ملزم يحث دول الاتحاد على إنشاء عملية موسعة للبحث وإنقاذ المهاجرين. لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن الخوف من أن يشجع ذلك مزيدا من المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا صوب أوروبا.

«ذا غارديان» تحمل اليونان مسؤولية غرق قارب هجرة انطلق من ليبيا
«فرونتكس» تكشف تقاعس اليونان عن مساعدة مركب المهاجرين قبل غرقه
«ذا غارديان»: مأساة قارب اليونان تعكس خطورة فراغ السلطة في ليبيا

اتهام خفر السواحل اليوناني بتجاهل نداءات الاستغاثة
تطرق الوزير اليوناني في تصريحاته إلى الاتهامات التي طالت خفر السواحل بإهمالهم نداءات استغاثة أطلقتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، مشيرا إلى جهود أثينا في إنقاذ آلاف المهاجرين في السنوات الماضية.

وأكد أن التحقيقات جارية أمام المحاكم في أثينا بهذا الشأن. وقال: «ستكون هناك عواقب للمسؤول. لكن في الوقت الحالي لن نخضع للضغوط السياسية».

كما رفض «كيريديس» شهادات ناجين اتهموا السلطات اليونانية بسحب سفينة المهاجرين، والتسبب في غرقها، مشيرا إلى أن هذه التصريحات «ليست دليلا قاطعا. لا يمكن سحب سفينة الصيد دون موافقة من كانوا على متنها».

زادت مأساة غرق قارب صيد قبالة اليونان، منتصف يونيو الماضي، الضغوط على «فرونتكس»، لإنهاء عملياتها في اليونان. لكن «كيريديس» أكد أن هذه المطالب «ستأتي بنتائج عكسية، لأهمية عمل الوكالة في إنقاذ مزيد من الأرواح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي

الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية
المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية
«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا في حقل الشرارة
«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا في حقل الشرارة
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين
وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل
وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 16 يوليو 2023)
الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (الأحد ......
اليونان تطلب إعادة تفعيل «صوفيا» لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا
اليونان تطلب إعادة تفعيل «صوفيا» لوقف تدفق المهاجرين من ......
استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»...
وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل
وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل...
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو إلى الإفراج عن جميع ......
المزيد