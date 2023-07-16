اليونان تطلب إعادة تفعيل «صوفيا» لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية «صوفيا» التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرتهم السواحل الليبية، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

يأتي ذلك بينما تواجه الحكومة في أثينا اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل. وكشف ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول جر المركب، مما تسبب في انقلابه، وغرقه بالنهاية.

وقال الوزير اليوناني، في حوار مع مجلة «بوليتيكو» الأميركية أمس السبت: «ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الإنطلاق من ليبيا وغيرها من الدول. ستكون هناك للأسف حالات سيكون من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيها».

استنئاف عملية «صوفيا» البحرية

أكد «كيريديس» أن الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية «صوفيا» البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التى جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.

وقال: «ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس، لتفكيك مسارات تهريب المهاجرين من ليبيا». وأضاف: «يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي التمركز في مياه ليبيا الإقليمية بالاتفاق مع الحكومة هناك، التي آمل أن توافق على المقترح».

يستهدف المقترح اليوناني منع قوارب الهجرة من مغادرة السواحل الليبية في المقام الأول، وتفكيك مسارات التهريب في البحر المتوسط. لكن نقاد أشاروا إلى تردد ليبيا إزاء السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بدخول مياهها الدولية، إلى جانب الانتهاكات الموسعة التي تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين داخل ليبيا نفسها.

وقد وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قانون غير ملزم يحث دول الاتحاد على إنشاء عملية موسعة للبحث وإنقاذ المهاجرين. لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن الخوف من أن يشجع ذلك مزيدا من المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا صوب أوروبا.

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اتهام خفر السواحل اليوناني بتجاهل نداءات الاستغاثة

تطرق الوزير اليوناني في تصريحاته إلى الاتهامات التي طالت خفر السواحل بإهمالهم نداءات استغاثة أطلقتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، مشيرا إلى جهود أثينا في إنقاذ آلاف المهاجرين في السنوات الماضية.

وأكد أن التحقيقات جارية أمام المحاكم في أثينا بهذا الشأن. وقال: «ستكون هناك عواقب للمسؤول. لكن في الوقت الحالي لن نخضع للضغوط السياسية».

كما رفض «كيريديس» شهادات ناجين اتهموا السلطات اليونانية بسحب سفينة المهاجرين، والتسبب في غرقها، مشيرا إلى أن هذه التصريحات «ليست دليلا قاطعا. لا يمكن سحب سفينة الصيد دون موافقة من كانوا على متنها».

زادت مأساة غرق قارب صيد قبالة اليونان، منتصف يونيو الماضي، الضغوط على «فرونتكس»، لإنهاء عملياتها في اليونان. لكن «كيريديس» أكد أن هذه المطالب «ستأتي بنتائج عكسية، لأهمية عمل الوكالة في إنقاذ مزيد من الأرواح».