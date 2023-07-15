السيطرة على حريق بغرفة تبريد جديدة بجانب مصانع النسيم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة النسيم للصناعات الغذائية، أن وحدات الأمن والسلامة بالشركة مدعومة برجال الإطفاء من الدفاع المدني وجهات أخرى تمكنوا من السيطرة على حريق شب «بغرفة تبريد جديدة بجانب مصانع الشركة في مصراتة وذلك بسبب حادث فني»، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم السبت.

ونفت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» تسجيل أي إصابات بين العمال، أو تأثر سلاسل الإنتاج، موضحة أن آثار الحريق «اقتصرت على أضرار بسيطة في أحد الأجنحة بغرفة التبريد تحت الإنشاء».

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وأشادت الشركة بالتزام عمالها وموظفيها و«اتباعهم كامل إجراءات السلامة وتعاملهم المحترف مع مثل هذه الحوادث التي دُربوا عليها وجُهزوا لمثلها»، كما أشادت «بالهبّة الجماعية لرجال الوطن الأبطال في الإطفاء والدفاع المدني ومصنع الحديد والصلب والمنطقة الحرة وشركة البريقة ومديرية الأمن مصراتة وإدارة العمليات والأمن القضائي والأحياء البرية على الدعم الكبير الذي قدموه لإخماد الحريق».

نتائج التحقيق الداخلي للشركة حول أسباب الحريق

وعن أسباب الحريق، قالت شركة النسيم للصناعات الغذائية إن «أولى نتائج التحقيق الداخلي للشركة بينت أن الحريق نتج عن شرارة كهربائية طرأت خلال تركيب آلة تبريد جديدة بغرفة التبريد تحت الإنشاء لدعم مخازن الإنتاج التابعة لأحد المصانع كان فنيون أجانب يقومون بربطها بسلاسل الإنتاج الأخرى».

وشكرت شركة النسيم للصناعات الغذائية في ختام البيان جميع المواطنين وأصدقاء «النسيم» على المشاعر النبيلة التي أظهروها، واعدة بأن تبقى دوما في خدمة الإنتاج الوطني كما كانت دائما.

سيارات إطفاء بمصانع النسيم في مصراتة، السبت 15 يوليو 023. (شركة النسيم للصناعات الغذائية)

سيارات إطفاء بمصانع النسيم في مصراتة، السبت 15 يوليو 023. (شركة النسيم للصناعات الغذائية)