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شاهد في «وسط الخبر».. هل يدفع عقيلة والمشري ثمن مواجهة حفتر والدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 08:54 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. هل يدفع عقيلة والمشري ثمن مواجهة حفتر والدبيبة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (wtv).
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة، مساء السبت، على قناة «الوسط» (wtv)، الضوء على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وذلك تحت عنوان «هل يدفع عقيلة والمشري ثمن مواجهة حفتر والدبيبة؟».

ومطلع الشهر الجاري، طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

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وقال حفتر إن «أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة»، وحذر من أنه «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل».

إلى ذلك، خوّل رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الخميس، رئيس المجلس خالد المشري، اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية للرد على منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر من مطار معيتيقة الدولي وحجز جوازات سفرهم.

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