اندلاع حريق بمصنع النسيم للمواد الغذائية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق بمصنع النسيم للصناعات الغذائية في مدينة مصراتة، اليوم الست، وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة داخل مبنى أفادوا بأنها من داخل المصنع.

وفي حين لم تصدر إدارة شركة النسيم للصناعات الغذائية أي بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن الحادث حتى الآن. نقلت منصة «صفر» عن رئيس الشركة رجال الأعمال محمد الرعيض قوله إن الحريق ناتج عن اشتعال النيران بوحدة الأمونيا بالمصنع، نافياً وقوع أي أضرار بشرية حتى الآن نتيجة الحريق.

وتعد شركة النسيم للصناعات الغذائية من أبرز شركات القطاع الخاص الليبية العاملة في مجال المواد الغذائية.

صورة متداولة للحريق الذي اندلع بمصنع النسيم للصناعات الغذائية في مصراتة. (فيسبوك)

صورة متداولة للحريق الذي اندلع بمصنع النسيم للصناعات الغذائية في مصراتة. (فيسبوك)