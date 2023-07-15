النمروش يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتحقيق احتكار الدولة للسلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء صلاح الدين النمروش، «على أهمية وضرورة العمل الجاد والمثمر لتحقيق احتكار الدولة للسلاح، وأن يكون استخدامه فقط من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدولة». وفق مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

جاء تأكيد النمروش خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان «احتكار الدولة للسلاح.. واستخدامه وفق القانون»، أقامها اليوم السبت، مركز العمليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة السلام للإغاثة والأعمال الخيرية، ونادي المناظر بالزاوية، احتضنتها غابة الكشاف جوددائم بمدينة الزاوية، بمشاركة عدد من العسكريين والباحثين والمهتمين والمدونين المستقلين.

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وشدد النمروش في كلمته على ضرورة «تجريم حمل السلاح من قبل المواطنين، لما لذلك من مخاطر كبيرة عانت منها البلاد على مدى سنوات عديدة، حيث تسبب انتشار السلاح بشكل فوضوي.. في العديد من الحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب».

كما أكد النمروش «استعداد إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي للمساهمة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف من خلال ما تمتلكه من خبرات بشرية في المجال العسكري، للعمل مع كافة القوى الوطنية لجمع السلاح، وإيقاف نزيف الدم الذي يتزايد يوما بعد يوم».

ورشة العمل بعنوان «احتكار الدولة للسلاح.. واستخدامه وفق القانون»، السبت، 15 يوليو 2015. (مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي)

ورشة العمل بعنوان «احتكار الدولة للسلاح.. واستخدامه وفق القانون»، السبت، 15 يوليو 2015. (مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي)

ورشة العمل بعنوان «احتكار الدولة للسلاح.. واستخدامه وفق القانون»، السبت، 15 يوليو 2015. (مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي)

ورشة العمل بعنوان «احتكار الدولة للسلاح.. واستخدامه وفق القانون»، السبت، 15 يوليو 2015. (مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي)