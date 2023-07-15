بمشاركة 4600 تلميذ وتلميذة.. انطلاق فعاليات البطولة الوطنية للمعلوماتية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية للمعلوماتية تحت مسمى مسابقة «القندس الليبي»، بمشاركة 4600 تلميذ وتلميذة من مختلف مناطق ليبيا، من عمر 10 حتى 20 عاما.

وتابع وزير التربية والتعليم موسى المقريف الفعاليات الأولى لانطلاق البطولة رفقة كل من وكيل الوزارة لشؤون المراقبات عضو اللجنة المنظمة للأولمبياد محسن الكبير، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف إدريس لملوم، وعدد من المشاركين لدى وصولهم إلى مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

التعريف بالبطولة الوطنية للمعلوماتية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحته على «فيسبوك» أن مسابقة «القندس الليبي» عبارة عن نسخة محلية من مبادرة دولية تهدف إلى، نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس عبر 10 ألعاب كل لعبة مكونة من ثلاثة مستويات، وتحسب النتيجة فيها عن طريق تجميع أكبر عدد من النقاط.

ونوهت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن الفائزين بالتراتيب الأربعة الأولى في البطولة الوطنية للمعلوماتية، سيمثلون ليبيا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

المقريف يتعهد بمواصلة دعم المبدعين في ليبيا

ووجه المقريف كلمة لجميع المشاركين عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، أكد فيها أن إقامة المسابقة اليوم «هو حصد لثمار التعاون مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية في ضوء الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي، والمتضمنة الإعداد للأولمبياد الليبي للمعلوماتية» وفق الوزارة.

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وثمّن المقريف جهود الأكاديمية واللجنة المنظمة ومراقبي التربية والتعليم بالبلديات، وأولياء أمور التلاميذ المشاركين والبالغ عددهم في التنافس الأولي 4600 تلميذ ينتسبون إلى 1564 مؤسسة تعليمية تتبع 82 مراقبة تربية وتعليم في 167 مدينة ليبية، متعهدا في ختام كلمته بمواصلة المسير ودعم المبدعين من أبناء ليبيا.

توحيد ليبيا تقنيا وافتراضيا

وأعرب رئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية مجدي الشيباني، عن سعادته للشراكة بين الأكاديمية ووزارة التربية والتعليم، و«توحيد ليبيا تقنيا وافتراضيا»، مضيفا أن ذلك «يمهد لشراكات، ومسابقات أخرى مستقبلا».

وأوضح الشيباني في كلمته أن الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بصدد الإعلان عن عديد البرامج التي سيجري إطلاقها خلال المدة المقبلة وتستهدف شرائح الطلاب، معربا عن شكره لأعداد التلاميذ الكبيرة المشاركة في المسابقة، إضافة إلى كلية التقنية الصناعية بمصراتة لاستضافتها مركز العمليات، والمنظمة الليبية للأمن السيبراني، فضلا عن كل المساهمين متمنيا التوفيق لجميع التلاميذ.

ووصف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات عضو اللجنة المنظمة للأولمبياد محسن الكبير، المسابقة «بالعمل الوطني الذي يستهدف جميع الموهوبين في كامل التراب الليبي»، مؤكدا أن الترتيب له، وجلوس طلاب ليبيا في نفس الوقت «يحتاج إلى تنظيم وليس بالأمر الهين»، كاشفا عن «أهمية ذلك في بناء أجيال يعول عليها»، وفق قوله.

حماس المشاركين في البطولة الوطنية للمعلوماتية

وقالت الأستاذة نرجس فرج، إحدى المشرفات على المسابقة في مركز الاختبار بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، إن حضور الطلاب المشاركين في المسابقة التي تقام لأول مرة اليوم «كان جيداً»، مضيفة أنها لاحظت حماس المشاركين في المسابقة، مما يسهم في الوصول إلى مؤشرات إيجابية بصفة عامة.

وعبر الطالب في الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بمدرسة الاستقلال بمراقبة التربية والتعليم أبوسليم والمشارك في المسابقة عزام الضبع، عن سعادته للمشاركة في المسابقة التي تعكس شغفه بالتقنية والمعلوماتية، وقال إن ذلك يساعده في تطوير معلوماته، وتنمية مداركه التقنية، وفق ما نقلته وزارة التربية والتعليم.

المقريف يتابع المقريف الفعاليات الأولى للبطولة الوطنية للمعلوماتية. السبت 15 يوليو 2023. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف يتابع المقريف الفعاليات الأولى للبطولة الوطنية للمعلوماتية. السبت 15 يوليو 2023. (وزارة التربية والتعليم)