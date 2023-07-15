أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (15 يوليو 2023)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بختام تعاملات أول من أمس الخميس.
وارتفع سعر الدولار إلى 5.18 دينار مقابل 5.15 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما صعد تراجع سعر اليورو إلى 5.70 دينار مقابل 5.68 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على مستوى 1.64 دينار و0.24 دينار على التوالي، بينما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 241 دينارا مقابل 240 دينارا للغرام أمس.
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