أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (15 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بختام تعاملات أول من أمس الخميس.

وارتفع سعر الدولار إلى 5.18 دينار مقابل 5.15 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما صعد تراجع سعر اليورو إلى 5.70 دينار مقابل 5.68 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.