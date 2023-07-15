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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:54 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)
حالة الطقس على الساحل الليبي اليوم السبت. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية، وتتكاثر أحياناً مساء اليوم وغد على ساحل مصراتة وسرت.
• الرؤية جيدة.
• الرياح متغيرة الاتجاه، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون شمالية غربية فبحري على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية، وتتكاثر أحياناً.
• رياح شمالية غربية، وتكون شمالية شرقية على ساحل بنغازي، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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