نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية، وتتكاثر أحياناً مساء اليوم وغد على ساحل مصراتة وسرت.
• الرؤية جيدة.
• الرياح متغيرة الاتجاه، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون شمالية غربية فبحري على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية، وتتكاثر أحياناً.
• رياح شمالية غربية، وتكون شمالية شرقية على ساحل بنغازي، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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