نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية، وتتكاثر أحياناً مساء اليوم وغد على ساحل مصراتة وسرت.

• الرؤية جيدة.

• الرياح متغيرة الاتجاه، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون شمالية غربية فبحري على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.