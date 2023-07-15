الأرصاد: أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا (السبت 15 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط مساء الغد على الدواخل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، وتتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.
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