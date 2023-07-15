الأرصاد: أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا (السبت 15 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط مساء الغد على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، وتتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.