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الأرصاد: أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا (السبت 15 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:12 صباحا
الأرصاد: أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا (السبت 15 يوليو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال. 

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط مساء الغد على الدواخل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، وتتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

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