الأنصاري يبحث مع سفير كندا تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبدالسلام الأنصاري، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة، وفق منصة «حكومتنا».

وأكد الأنصاري خلال اللقاء الذي عقد بمقر جهاز الطاقات المتجددة في طرابلس، اليوم الجمعة، على أهمية فتح باب التعاون مع كندا لنقل الخبرات والتجارب لتطوير مجال الطاقات المتجددة في ليبيا.

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وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، أكدت من جانبها خلال زيارتها لمقر جهاز الطاقات المتجددة على دعم بلادها لجهود التنمية في ليبيا.

حضر اللقاء، مستشار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقات المتجددة القابضة المهندس أصيل أرتيمة.