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إحالة 40 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 04:55 مساء
إحالة 40 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال يوم واحد
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).
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أحالت مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس 40 متهما إلى النيابة العامة خلال يوم واحد، حسب إحصائية حديثة.

وكشفت إحصائية، نشرتها مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، ضبط مراكز الشرطة التابعة لها 40 متهما، وإحالتهم إلى النيابة العامة الأربعاء الماضي.

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وتوزع المتهمون على مراكز شرطة: الهضبة وطريق المطار وباب بن غشير والغربي وزاوية الدهماني والأوسط وعين زارة وأبوسليم والحي الصناعي والمدينة وسوق الجمعة وحي الأندلس والجامعة وغوط الشعال والفرناج.

إحصائية صادرة عن مديرية أمن طرابلس، 14 يوليو 2023. (صفحة المديرية على فيسبوك)
إحصائية صادرة عن مديرية أمن طرابلس، 14 يوليو 2023. (صفحة المديرية على فيسبوك)
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