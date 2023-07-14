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«الداخلية»: تسليم سيارات إلى مراكز شرطة وأقسام مرور وسط الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 04:08 مساء
«الداخلية»: تسليم سيارات إلى مراكز شرطة وأقسام مرور وسط الجبل
سيارات شرطة يجرى توزيعها على مراكز وأقسام مديرية أمن وسط الجبل، 13 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
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سلمت مديرية أمن وسط الجبل مراكز الشرطة وأقسام المرور التابعة لها عددا من سيارات الشرطة، تحت إشراف مدير أمن وسط الجبل، العميد ناصر الناكوع.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان مقتضب، إن عملية التسليم تأتي في إطار دعمها مديريات الأمن.

في العاشر من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تجهيز سيارات، استعدادا لتسليمها إلى مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
في الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، بعد تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر على هذا الملف.

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وتحدث الطرابلسي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق، والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، حيث قال: «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».

وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها، ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها، ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

إرجاء تنفيذ قرار إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
أعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي رفضهم القرار لـ«تهديده النسيج الاجتماعي في الجبل الغربي»، ونيتهم إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغائه.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية، ولم يكن ذا بُعد سياسي».

سيارات شرطة يجرى توزيعها على مراكز وأقسام مديرية أمن وسط الجبل، 13 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة يجرى توزيعها على مراكز وأقسام مديرية أمن وسط الجبل، 13 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة يجرى توزيعها على مراكز وأقسام مديرية أمن وسط الجبل، 13 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة يجرى توزيعها على مراكز وأقسام مديرية أمن وسط الجبل، 13 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
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