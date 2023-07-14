«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وتؤثر أيضا على خليج البمبة، وهي قرية تقع على بعد 61 كيلومترا جنوب درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.