باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع الباحث السياسي التركي فرحات بولات أن يمشي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على «خيط رفيع» في تعاطيه مع الأطراف الليبية خلال ولايته الجديدة، بحيث «يحافظ على العلاقات مع حكومة طرابلس ويوسعها، وفي الوقت نفسه يسير قدما في المصالحة مع بنغازي».

وأشار الباحث، في تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أمس الخميس، إلى أن الأمر «قد يبدو مستحيلا، لكن في ضوء المصالحة الأخيرة بين تركيا من جهة، والإمارات ومصر من جهة أخرى، واللتان لطالما قدمتا الدعم للحكومة في بنغازي، لا يمكن أن تُستبعَد بالكامل إمكانية حدوث تطبيع تام بين بنغازي وأنقرة، ما قد يُشجع ذلك مجموعات المعارضة في ليبيا على إعداد استراتيجية جديدة للخروج من المأزق السياسي، وإنهاء النزاع، وتيسير إجراء الانتخابات على مستوى البلاد».

إردوغان يحافظ على استراتيجيته في ليبيا

وأشار التقرير إلى حفاظ إردوغان، منذ فوزه في الانتخابات، على استراتيجيته في السياسة الخارجية، لا سيما تجاه ليبيا، مدللا على تعيينه هاكان فيدان وزيرا للخارجية، وهو رئيس سابق للاستخبارات وشخصية مرموقة في السياسة التركية الليبية، وتابع: «اضطلع فيدان بدور لافت في سياسة بلاده حيال ليبيا، ففي زيارته إلى هناك في يناير الماضي التقى (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد) الدبيبة لمناقشة المسائل الديبلوماسية الحساسة، وبما أن فيدان مطلع عن كثب على شؤون المنطقة، غالب الظن أن الانخراط التركي الراسخ مع ليبيا سيتوطد أكثر فأكثر».

وتابع: «تشمل الأهداف الاستراتيجية لأنقرة في ليبيا تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، وصون مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نفوذها في المتوسط»، مشيرا إلى الاتفاقات العسكرية والأمنية التي وقعت بين أنقرة وحكومة الوفاق السابق وأيضا حكومة الوحدة خلال الأعوام الأخيرة، و«مساهمة طرابلس في استقرار الليرة التركية، حين أودع مصرف ليبيا المركزي في العام 2020، ثمانية مليارات دولار أميركي لدى نظيره التركي، من دون فوائد لمدة أربع سنوات، وذلك حسب تقارير».



الاتفاق البحري

وأشار التقرير إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية في العام 2019، ما عزز العلاقات فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مسلطا الضوء على توقيع تركيا وحكومة الوحدة في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم حول التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط، وأكمل: «وفي حين علقت محكمة ليبية العمل بالاتفاق في يناير الماضي، قد تستأنف حكومة طرابلس القرار، وعلى الأرجح أن شركة النفط الوطنية التركية ستطلق قريبا مسوحات في المياه الليبية».

كما نوه بالعلاقات الاقتصادية التركية الليبية في قطاع البناء والإنشاءات، اليت تمتد قبل العام 2011، فوفقا لرئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي مرتضى قرنفيل، بلغت قيمة تجارة البناء التركية في ليبيا 29 مليار دولار أميركي في العام 2010، ثم تراجعت كثيرا في السنوات اللاحقة. في الآونة الأخيرة، وعلق: «بدأت حكومة طرابلس بمنح عقود للشركات التركية، فخلال العام 2020، مثلا، شيدت شركات البناء التركية ثلاثة آلاف منزل جاهز في طرابلس، ولذلك ستحاول تركيا على الأرجح، خلال ولاية إردوغان الجديدة، توسيع مشاريع البناء وتعزيز مصالحها الاقتصادية في ليبيا».

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ولكن هذا الحجم من التعاون لن يمنع تركيا من السعي إلى «المصالحة مع الحكومة في شرق ليبيا» حسب التقرير الذي لفت إلى «الاجتماع الذي عقده إردوغان في أغسطس الماضي مع (رئيس مجلس النواب) عقيلة صالح، ما يدل على استعداد تركيا للانخراط مع المنطقة الشرقية في البلاد، حيث تملك العديد من مشاريع البناء غير المنتهية. وفي مؤشر أول على هذه الجهود، شاركت 38 شركة تركية و65 شخصية تركية من عالم الأعمال في معرض تجاري تركي أُقيم في بنغازي منذ فترة وجيزة».