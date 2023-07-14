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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 14 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 10:35 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 14 يوليو 2023)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية ومستقرة معظم مناطق البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

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