باتيلي وسفيري فرنسا وكندا يتفقون على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على 3 أمور بشأن المرحلة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، مع سفيري فرنسا وكندا لدى ليبيا على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على ثلاثة أمور بشأن المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقائين منفصلين في طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» إنه اتقي في طرابلس أمس الخميس السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج واستعرضا «الوضع الراهن في البلاد والخطوات المقبلة في العملية السياسية».

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وأضاف أنه التقى أيضا في وقت سابق أمس الخميس، بالسفيرة الكندية في ليبيا، إيزابيل سافارد، مشيرا إلى أنها «أعربت عن دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل».

وأوضح باتيلي أنه «اتفق مع السفير الفرنسي والسفيرة الكندية على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، والامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية».