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في العدد 399: مخاض سياسي جديد دون ولادة.. وإيرادات النفط لمن؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:22 مساء
في العدد 399: مخاض سياسي جديد دون ولادة.. وإيرادات النفط لمن؟
الصفحة الأولى من العدد «399» من جريدة «الوسط»، الخميس 13 يوليو 2023 (بوابة الوسط)
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صدر، اليوم الخميس، العدد 399 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى موضوع مجمع جاء تحت عنوان: «خلافات المجلسين تعطل مجددا مساعي التسوية.. خارطة طريق (النواب والدولة).. مخاض دون ولادة».

وفيه نقرأ ردود فعل القوى الفاعلة في المشهد الليبي على إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن مسار تفاوضي جديد.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان: «رغم التقارب والتفاهمات الظاهرية.. مراقبون: تجميد النزاع هدف القوى الدولية والإقليمية في ليبيا».

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البرغثي: ليبيا تحارب المافيا العالمية وحدها.. ونرفض محاولات توطين المهاجرين
وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعين متعلقين بالهجرة غير الشرعية، الأول حوار مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية، وجاء على لسانه عنوان: «ليبيا تحارب المافيا العالمية وحدها.. ونرفض محاولات توطين المهاجرين» والموضوع الثاني كان بعنوان: «ذا غارديان: اليونان مسؤولة عن غرق نحو 500 مهاجر».

معركة النفط.. بين ضغوط الخارج والحراسة القضائية
ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع حول إيرادات النفط وعنوانه: «معركة النفط.. بين ضغوط الخارج ولجنة المنفي والحراسة القضائية».

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ومن النفط إلى التعليم العالي ونقرأ في الصفحة نفسها موضوعا عنوانه: «بعد توقف استمر 14 عاماً.. استئناف طباعة الكتاب الجامعي والرسائل العلمية».

اجتماع القاهرة.. هل يطفئ نار القتال في السودان؟
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعا رئيسيا بعنوان: «تداعيات التغير المناخي تضرب العالم». وذلك بعد الارتفاع الرهيب غير المسبوق في درجات الحرارة بمعظم بقاع الأرض.

وعلى رأس الصفحة السابعة نطالع موضوعا يخص ملف السودان واجتماع دول الجوار، وجاء تحت عنوان: «اجتماع القاهرة.. هل يطفئ نار القتال في السودان؟.. وتحذيرات أممية من حرب أهلية».

تصعيد قضائي في ملف الأموال الليبية المجمدة
وفي الاقتصاد نقرأ على رأس الصفحة الثامنة موضوعا بعنوان: «تصعيد قضائي في ملف الأموال الليبية بعد حكم محكمة الاستئناف في بلجيكا.. تأكيد تجميد 15 مليار يورو ومذكرة توقيف لرئيس الاستثمار».

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ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع منسوب إلى موقع «أويل برايس» الأميركي وعنوانه: «الأسواق العالمية لا تتحمل اضطراب إنتاج النفط الليبي».

«أطفال وألوان».. معرض يرسم أحلام الغد
ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونطالع فيها موضوعات، منها موضوع عن معرض فن تشكيلي وجاء بعنوان: «مواهب تستظل بالخيال.. أطفال وألوان.. معرض يرسم أحلام الغد».

وإلى صفحة الفن ويتصدرها موضوع عنوان: «كارلوفي فاري يمنح الجائزة الكبرى لفيلم بلغاري- ألماني»، وحفاوة بالفيلمين الأردني «إنشا لله ولد» والسوداني «وداعاً جوليا».

اتجاه إلى اختيار أجنبي لتدريب المنتخب الليبي
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان: «بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة».

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وفي الصفحة الخامسة عشر نقرأ موضوعا رئيسيا عن المنتخب الوطني لكرة القدم وجاء بعنوان: «بسبب الانشغال في (الدوري السداسي) بتونس.. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو».

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