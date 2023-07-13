مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، صدور أي حكم ضدها لصالح ولي عهد بلجيكا الأمير لوران في لوكسمبورغ، معتبرة أن ما يسوقه ولي العهد البلجيكي ومحاميه في هذا الشأن «جزء من حملة إعلامية يائسة بهدف تأجيل الرأي العام».

وأكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو لـ«بوابة الوسط»: «عدم صحة صدور أي حكم لصالح الأمير لوران ضد المؤسسة في لوكسمبورغ».

وأضاف لقريو أن «ما يسوقه الأمير لوران من تمكنه من الوصول لأموال المؤسسة لدى بنك HSBC في لوكسمبورغ، والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من الحملة الإعلامية اليائسة التي يقودها هذا الأمير ومحاميه بهدف تأجيج الرأي العام من خلال نشر الأخبار المضللة والمغلوطة».

وذكّر القريو في هذا الشأن ولي عهد بلجيكا «بتأكيد المؤسسة له باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها».