  • Alwasat News
Atwasat

مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 06:32 مساء
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، صدور أي حكم ضدها لصالح ولي عهد بلجيكا الأمير لوران في لوكسمبورغ، معتبرة أن ما يسوقه ولي العهد البلجيكي ومحاميه في هذا الشأن «جزء من حملة إعلامية يائسة بهدف تأجيل الرأي العام».

وأكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو لـ«بوابة الوسط»: «عدم صحة صدور أي حكم لصالح الأمير لوران ضد المؤسسة في لوكسمبورغ».

وأضاف لقريو أن «ما يسوقه الأمير لوران من تمكنه من الوصول لأموال المؤسسة لدى بنك HSBC في لوكسمبورغ، والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من الحملة الإعلامية اليائسة التي يقودها هذا الأمير ومحاميه بهدف تأجيج الرأي العام من خلال نشر الأخبار المضللة والمغلوطة».

وذكّر القريو في هذا الشأن ولي عهد بلجيكا «بتأكيد المؤسسة له باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق ...
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع ......
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من ......
المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات
المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات...
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في ......
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة...
المزيد