السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.29 دينار مقابل 5.26 دينار أمس.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، انخفض متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.