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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 10:20 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحلي مصراتة وسرت.
• الرياح شرقية على ساحل زوارة وشمالية شرقية على باقي الساحل تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء اليوم على الساحل من الخليج إلى الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي وجنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على درنة وطبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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