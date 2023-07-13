«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحلي مصراتة وسرت.

• الرياح شرقية على ساحل زوارة وشمالية شرقية على باقي الساحل تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.