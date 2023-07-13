«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحلي مصراتة وسرت.
• الرياح شرقية على ساحل زوارة وشمالية شرقية على باقي الساحل تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء اليوم على الساحل من الخليج إلى الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي وجنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على درنة وطبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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