  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:49 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 يوليو 2023)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية بداية من الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مفاوضات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية
مفاوضات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية
شاهد «هنا ليبيا»: خروقات في انتخابات «بلدي البيضاء»
شاهد «هنا ليبيا»: خروقات في انتخابات «بلدي البيضاء»
إتلاف 3.5 طن مواد غذائية وأدوية فاسدة في سرت الشهر الماضي
إتلاف 3.5 طن مواد غذائية وأدوية فاسدة في سرت الشهر الماضي
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟
العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على العمالة الوافدة بالقره بوللي
العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على العمالة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر...
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 يوليو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 يوليو 2023)...
ضبط 7 وافدين متهمين بقتل آخر في براك الشاطئ
ضبط 7 وافدين متهمين بقتل آخر في براك الشاطئ...
العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على العمالة الوافدة بالقره بوللي
العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على ......
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟...
المزيد