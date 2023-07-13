حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية بداية من الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.