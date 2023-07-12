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شاهد في «هنا ليبيا»: خروقات في انتخابات «بلدي البيضاء»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 11:35 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: خروقات في انتخابات «بلدي البيضاء»
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، 12 يوليو 2023.
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 سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على مخالفات رصدها مواطنون في انتخابات المجلس البلدي البيضاء، التي أجريت في وقت سابق مطلع هذا الأسبوع. 

وبث البرنامج تسجيلا مصور لممثلين عما يعرف بـ«جماهير مدينة البيضاء»، أشاروا إلى رصد ما قالوا إنها «خروقات في كل مراكز الاقتراع»، وكشف التسجيل المصور عن «رصد تصويت مواطنين دون اثبات هوية، وحرمان أعداد من المواطنين من حقهم في التصويت، ومشاركة مواطنين من الخارج البلدية في عملية الاقتراع، وعمليات تزوير عبر تصويت متوفين».

وبلغ إجمالي الناخبين تجاوز 12 ألف ناخب من أصل 29 ألفًا بنسبة تجاوزت 35% من عدد الناخبين، وفق اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ببلدية البيضاء، التي أعلنت فوز قائمة «النخلة» بإجمال 3523 صوتًا متفوقة على أقرب المنافسين، وهي قائمة «الجمل» التي جاءت في المركز الثاني بعدد أصوات 2314 صوتًا.

وعلى المستوى الفردي، جاء في المركز الأول المرشح محمد حماد نوح بـ2104 أصوات، يليه رافع عقيلة احميدة بـ1300 صوت، ثم جمعة سعيد 1257 صوتًا، وأحمد عبدالله 1091 صوتًا.

تحذير من رمي المخلفات الطبية بالطريق
من جهة أخرى، ركزت حلقة لرنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، على تحذير الحرس البلدي من رمي المخلفات الطبية بالطريق، وإعلان جهاز مكافحة المخدرات يلقي القبض على تاجر للمخدرات في بنغازي

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