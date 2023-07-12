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شاهد «اقتصاد بلس»: خبير اقتصادي يطالب برفع شركات الطيران الليبية من القائمة السوداء الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:58 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: خبير اقتصادي يطالب برفع شركات الطيران الليبية من القائمة السوداء الأوروبية
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) الأربعاء 12 يوليو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، على قرار إيطاليا استئناف الرحلات إلى ليبيا، وركزت على حالة الترقب لمصير القائمة السوداء الخاصة بشركات الطيران الليبية.

وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح إن «ليبيا تكبدت ثمنا باهظا من هذا الحظر، وتحديدا في التنقل والاستثمار والسياحة،» وأشار إلى أن «الطرفين الليبي والإيطالي رابحان من رفع الحظر الجوي على ليبيا».

وستصبح إيطاليا ثاني دولة أوروبية، بعد مالطا، تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا، وذلك في سبتمبر المقبل، مما يطرح تساؤلات بشأن مصير قرار وضع شركات طيران ليبية في القائمة السوداء، والذي بمقتضاه يحظر تحليق طائرات تلك الشركات فوق الأجواء الأوروبية.

مع ذلك، لم يحدد قرار الجانبين الليبي والإيطالي ما إذا كان ستحذف الشركات الليبية من القائمة السوداء، بعدما أدرجت المفوضية الأوروبية، 27 يونيو الماضي، 10 شركات طيران ليبية، من بينها «الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران البراق والمجموعة العالمية للطيران والخدمات وطيران النفط»، ضمن القائمة السوداء المحظور عليها التحليق فوق الأجواء الأوروبية خلال العام 2023، والتي تضم 117 شركة طيران حول العالم. وقال زرموح لبرنامج «اقتصاد بلس» «حان الوقت لرفع الشركات الليبية من قائمة الحظر، لما لذلك من تسهيل لحركة الطيران بين البلدين».

اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية
أول تعليق إيطالي بعد قرار رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي

رسالة بريطانيا للقادة الليبيين بشأن الموارد
وفي فقرة أخرى من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، جرى تسليط الضوء على دعوة بريطانيا إلى خيارات وحلول وسط لإيجاد توزيع عادل للموارد العامة في ليبيا ويوم الثلاثاء، قالت السفارة البريطانية في ليبيا في بيان بشأن إعلان المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات الليبية لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، نشرته عبر حسابها على «تويتر» أمس الثلاثاء، إن «المملكة المتحدة تقدر جهود المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية».

وحثت السفارة في البيان «قادة ليبيا على وضع الشعب الليبي أولًا واتخاذ الخيارات والحلول الوسط اللازمة لإيجاد توزيع عادل ومنصف للموارد العامة الليبية».

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