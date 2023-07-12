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بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 08:57 مساء
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
من لقاء وكيل وزارة السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم، 12 يوليو 2023. (وزارة السياحة)
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بحثت وكيلة وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم سبل إحياء طرق القوافل والمسارات التجارية القديمة.

واستعرض اللقاء برنامج رحلة أوفنايت الكوني الصحراء الكبرى، التي انطلقت من طرابلس باتجاه النيجر خلال المدة الماضية، وسبل إحياء طرق القوافل والمسارات التجارية القديمة، وما تنطوي عليه من قيم ثقافية وطبيعية، وتوظيفها في البرامج السياحية، وفرص تنفيذ مشاريع مشتركة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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رحلة اوفنايت الكوني
واتفق الجانبان على تعزيز التواصل في المجال السياحي، وتبادل الزيارات بين وزارتي السياحة في ليبيا والنيجر، وبحث فرص إحياء مشروع طرق القوافل الصحراوية عبر تنشيط السياحة بين البلدين. حضر اللقاء نائب القنصل النيجر في سبها يوسف قلمي، ورئيس جمعية عين صقر للسياحة السيد محمد امهيري، ومستشار المنظمة العالمية السيد عبدالسلام مصباح.

وفي مارس الماضي، نظم شباب ليبيون رحلة إلي دولة النيجر لاستكشاف طريق القوافل القديم باسم (اوفنايت الكوني) وبرعاية شركة (واحات فزان).

من لقاء وكيل وزارة السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم، 12 يوليو 2023. (وزارة السياحة)
من لقاء وكيل وزارة السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم، 12 يوليو 2023. (وزارة السياحة)
من لقاء وكيل وزارة السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم، 12 يوليو 2023. (وزارة السياحة)
من لقاء وكيل وزارة السياحة د.حنان سليمان حسين، مع عميد بلدية دركو بدولة النيجر بوبكر محمد الجرم، 12 يوليو 2023. (وزارة السياحة)
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