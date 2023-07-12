باتيلي يثني على نهج المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «على النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي»، معتبرًا أنه «يقدم مثالًا يحتذى به في المسارات الأخرى».

جاء ذلك في تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عقب لقائه اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي استعرض معه «مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا».

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وحث باتيلي في تغريدة ثانية «جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على تبني نفس المقاربة التشاورية والشاملة، وتعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة».

وأشاد باتيلي، خلال لقائه مع المنفي، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وخطواته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.