لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

لم تسجل ليبيا إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من يوليو الجاري، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 19 عينة للكشف عن الفيروس، وجاءت نتائج جميعها سلبية، بينما لم تسجل أي حالات شفاء أو وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن المركز.

507 آلاف و266 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس

بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و266 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و829 حالة شفاء.

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.