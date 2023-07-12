السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.18 دينار مقابل 6.16 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر الدولار عند 4.77 دينار، وسعر اليورو عند 5.26 دينار.

أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.