المقريف يعلن انطلاق البطولة الوطنية للمعلوماتية بمشاركة 4600 طالب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى من البطولة الوطنية للمعلوماتية بمشاركة 4600 طالب.

وقال المقريف إن البطولة تنفذ طبقا لاتفاقية تعاون مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، حسب كلمة في مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وأضاف أن الطلاب المشاركين في البطولة ينتسبون إلى 1564 مؤسسة تعليمية تتبع 82 مراقبة تعليم.

وأكد المقريف أنه إذا لم تنظم الوزارة مثل تلك المسابقات ستذهب طاقات الطلاب هدرا دون استفادة، متابعا: «لكن عهدا علينا سنواصل المسير ولن نتخلى عن المبدعين من أبنائنا».