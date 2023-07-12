حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 12 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالا نسبيا في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، تصل إلى 37 درجة مئوية على أجدابيا، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.