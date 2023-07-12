مؤسسة النفط: تسليم شحنة أدوية إلى مستشفى الأطفال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط شحنة أدوية جديدة إلى مستشفى الأطفال بنغازي.

وتعد هذه الشحنة الخامسة المقدمة من الإدارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ لعلاج أورام سرطان الدم «لوكيميا الأطفال»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وقدمت المؤسسة الشحنة في مسعى لسد احتياجات المستشفى من الأدوية الضرورية، ورفع المعاناة على الأطفال المصابين بالأورام.

شحنة أدوية مقدمة من مؤسسة النفط إلى مستشفى الأطفاب بنغازي، 11 يوليو 2023، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

شحنة أدوية مقدمة من مؤسسة النفط إلى مستشفى الأطفاب بنغازي، 11 يوليو 2023، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)