اتفاق على تشكيل آلية لقبول تظلمات وطلبات العلاج في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية بديوان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، على توحيد الجهود وتشكيل آلية عمل مشتركة لقبول وإحالة التظلمات والطلبات الخاصة بالعلاج في الخارج.

واقترح المسؤولون بالجهتين تسمية مندوب عن الجهاز مكلف بالتواصل المباشر مع لجنة التظلمات للإجابة عن الاستفسارات العاجلة التي تخص أحوال المرضى في ساحات العلاج خارج البلاد، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأكد جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، عزمه تزويد لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية بالقائمة النمطية المعتمدة للعلاج بالخارج، حتى يتسنى للجنة توجيه الحالات المرضية وإحالة الطلبات وفق المتاح.