«التعليم» تبحث الخطة التدريبية لـ25 معلم فئات خاصة من مراقبات طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع، ضم لجنة من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مع ممثلي المركز الوطني لِتشخيص وَعلاج التوحد، الخُطة التدريبية لـ25 معلما ومعلِّم فئات خاصة من مراقبات التَّعليم ببلدِيات طرابلس الكُبرى.

كما بحث الاجتماع الدوري الثالث للجنة المُشكَّلة بِقرار وَزِير التَّعليم، لِتنفيذ اِتِّفاقية التَّعاون والشراكة مع المركز، تجهيز 4 فصول تعليمية وَمتابعة تلامِيذ التوحد الذين جرى دمجهم بِمدارس مُراقبة تعليم أبوسليم، وفق بيان للوزارة الثلاثاء.

دورة تدريبية للمُعلِّمات

وتناول الاِجتماع إقامة دورة تدريبية للمُعلِّمات على كيفية استخدام أركان غرفة المنتسوري، والإعداد لِدمج عَدد من التلامِيذ الذين جرى تأهِيلهم بالمركز لِنقلهم لمدارس الاِندماج حَسب مقر سكن الطالب، ومتابعتهم من خِلال اللجنة المُشرفة على تنفيذ الاِتِّفاقية.

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أيضا ناقش َمشاركة إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة فِى القافلة التى يُنظِّمها المركز لِزيارة بعض المناطق الجنوبية، والشرقية، والغربية للحصر، والتشخيص، والتوعية لأطفال التوحد وأُسرهم.