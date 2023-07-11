مستشفى القطرون يستقبل أمًا وأطفالها الثلاثة مصابين بتسمم غذائي حاد

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مستشفى القطرون القروي جنوب غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، أمًا وأطفالها الثلاثة مصابين بتسمم غذائي حاد، مؤكدًا استقرار الوضع الصحي للمصابين بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وقال المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك» إن أخصائي طب الأطفال الدكتورعبدالكريم الفقيه «استقبل حالات تسمم جماعي أصابت عائلة كاملة مكونة من 4 أفراد شملت 3 أطفال وأمًا (حامل) تعرضوا إلى تسمم غذائي حاد».

وأوضح مستشفى القطرون القروي أن المصابين عانوا أعراضًا شملت مغصًا شديدًا، وقيئاً مستمراً وهزالاً عاماً، وذلك بعد تناولهم وجبة الإفطار»، لافتًا إلى أنه «بسبب تنوع وجبة الإفطار لم يجر تحديد الصنف الملوث الذي تسبب في تسمم المرضى».

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وأضاف في الصدد ذاته، أن طبية النساء الدكتورة حنان عبدالكريم أجرت فحوصات طبية للأم وذلك للاطمئنان على صحة الجنين وتبين خلال الفحص أن الجنين والأم في حالة صحية جيدة.

وأكدت إدارة الشؤون الطبية بمستشفى القطرون القروي أن «وضع المصابين مستقر ولا يعانون أي مضاعفات خطيرة ولا وجود لخطر على حياتهم» وذلك بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأشادت إدارة مستشفى القطرون القروي في الشأن ذاته، بجهود منظمة الصحة العالمية وأطبائها الحثيثة والكبيرة في تقديم الإسعافات والرعاية الصحية للمرضى في نطاق البلدية جنوب غرب ليبيا.

إسعاف الأم وأطفالها المصابين بالتسمم الغذائي بمستشفى القطرون القروي. (مستشفى القطرون القروي)

إسعاف الأم وأطفالها المصابين بالتسمم الغذائي بمستشفى القطرون القروي. (مستشفى القطرون القروي)