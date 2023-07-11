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ارتفاع تقييم مؤسسة الاستثمار وفقا لمؤشرت الحوكمة والاستدامة والمرونة 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 08:29 مساء
ارتفاع تقييم مؤسسة الاستثمار وفقا لمؤشرت الحوكمة والاستدامة والمرونة 2023
تقييم مؤسسة الاستثمار وفق منظمة «Global SWF». (المنظمة الليبية للاستثمار)
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ارتفع تقييم المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن معايير الحوكمة والاستدامة والمرونة وفقًا للتقييم السنوي لمنظمة «Global SWF» المعنية بتحليل مساعي الحوكمة والاستدامة والمرونة التي يبذلها المستثمرون السياديون الرائدون في العالم، الصادر مطلع الشهر الجاري.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها أحرزت تقدمًا كبيرًا وفقًا للتقييم السنوي لسنة 2023 «لوحة نتائج GSR للحوكمة والاستدامة والمرونة» لتقييم جهود الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول، والصادر مطلع يوليو الجاري عن منظمة «Global SWF».

أسباب ارتفاع تقييم مؤسسة الاستثمار
وأرجعت المؤسسة الليبية للاستثمار، ارتفاع تقييمها إلى تبنيها «أداة التصنيف هذه واعتبارها فرصة لتحسين الممارسات وتحقيق توافق أقوى مع المعايير الدولية».

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وجرى تقييم المؤسسة الليبية بدرجة إجمالية بلغت نسبة 64% بعد أن كانت 60% و52% و4% في الأعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة والإفصاح عنها.

نتائج تقييم مؤسسة الاستثمار
وسجلت تقييم المؤسسة الليبية للاستثمار نسبة أعلى من المتوسط لصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم والذي بلغ نسبة 55% هذا العام، وعلى الصعيد الإقليمي، فهي أعلى بكثير من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي بلغ نسبة 52% في العام 2023.

وتضمنت النتائج الرئيسية لتقرير المنظمة تقديم درجات GSR الحوكمة والاستدامة والمرونة وخاصة درجة الحوكمة التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بتحسن العوائد وذلك بمعامل ارتباط بقيمة 0.24 والذي ارتفع بشكل طفيف من 0.22 في العام الماضي، وفق المؤسسة الليبية.

واعتبرت قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار هذا التقدم الملحوظ إحدى نتائج استراتيجيتها للتحول وتعزيز الإفصاح والشفافية، مشيدة بجهود الفريق التنفيذي ومثابرته، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في رفع مستوى الإفصاح والشفافية حول تحسين الحوكمة والاستدامة والمرونة، وترنو إلى إحراز قفزة إيجابية أخرى في التقييم السنوي التالي.

و«Global SWF» هي منظمة مالية جرى إطلاقها في يوليو 2018 لمعالجة النقص الملحوظ في دقة تغطية المستثمرين المملوكين للدول - بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة - ولتعزيز فهم أفضل للمستثمرين العالميين والتواصل معها وفيما بينها.

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