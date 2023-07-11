مشرعون أوروبيون يطالبون بمهمة بحث وإنقاذ بشأن «وصمة عار» البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أعضاء من البرلمان الأوروبي، بمهمة بحث وإنقاذ من الاتحاد الأوروبي بشأن ما وصفوه بـ«وصمة عار» البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد أيام من حادثة غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان انطلق من سواحل شرق ليبيا.

ويرغب المشرعون في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ جديدة وشاملة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، «في غياب الإجراءات الكافية من قبل الدول الأعضاء فرادى» وفقًا لمسودة الاقتراح التي اطلعت عليها «يورونيوز».

يأتي ذلك بعد شهر من انقلاب قارب يحمل ما يصل إلى 750 مهاجرًا قبالة سواحل اليونان في واحدة من أكثر مآسي الهجرة دموية في البحر الأبيض المتوسط. وقالت «يورونيوز» إن الاستجابة البطيئة وغير المنسقة لكل من السلطات اليونانية و«فرونتكس» خضعت للتمحيص، حيث دعا العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل.

أحزاب أوروبية تطالب بمهمة بحث وانقاذ في المتوسط

وأضافت «يورونيوز» أنه جرى تقديم النص من قبل تحالف عريض عبر الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي (EPP) والاشتراكيون والديمقراطيون (S&D) وتجديد أوروبا والخضر واليسار، رغم أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة قانونًا للمؤسسات الأخرى.

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وقالت العضوة اليسارية في البرلمان الأوروبي من ألمانيا، كورنيليا إرنست، في حديث إلى «يورونيوز»، «منذ العام 2014، لقي أكثر من27 ألف شخص مصرعهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط. الوضع وصمة عار. بدون المنقذين البحريين المدنيين، الذين ينقذون الأرواح كل يوم، سيكون هناك الكثير من القتلى».

وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يسمحون بحدوث ذلك، وبناء الجدران، وتمويل الأسوار، وحتى تجنب إنقاذ الأشخاص المنكوبين». وهو ما يشير إلى الحاجة «لعملية بحث وإنقاذ ينسقها ويمولها الاتحاد الأوروبي وطرق قانونية إلى أوروبا».

في غضون ذلك، قال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر للصحفيين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء: «سأدعو إلى فهم عام لكيفية التعامل مع هذه المآسي [...] نحن بحاجة إلى إدارة جادة وليس إدارة سياسية حزبية لهذه القضايا».

يدعو مشروع القرار أيضًا المفوضية الأوروبية إلى تقييم ما إذا كانت الدول الأعضاء قد انتهكت القانون الأوروبي والقانون الدولي من خلال إجراء عمليات صد للمهاجرين، بحسب «يورونيوز».

الاتحاد الأوروبي يحذر اليونان

وحذرت بروكسل أخيرًا من أنها قد تتخذ خطوات رسمية ردًا على مزاعم قيام السلطات اليونانية بردع المهاجرين بشكل غير قانوني، في حين وجد تقرير حديث صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي، أن «فرونتكس» قد غطت على عمليات الصد غير القانونية التي قامت بها أثينا بين العامين 2020 و2021.

نص القرار، الذي سيجري مناقشته الأربعاء قبل التصويت يوم الخميس، يحث دول الاتحاد الأوروبي على «الإبقاء على أقرب موانئها الآمنة مفتوحة لسفن المنظمات غير الحكومية وعدم تجريم أولئك الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين المعرضين للخطر»، في إشارة إلى المحاولات العدائية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لمنع السفن الإنسانية من الرسو في الموانئ الإيطالية.

كما تتهم مسودة الاقتراح السلطات الليبية صراحةً بنقل المهاجرين الذين بجري اعتراضهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون «للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب».

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير عن قيام خفر السواحل الليبي بتشغيل زورق ممول من الاتحاد الأوروبي لإطلاق النار على سفينة عمل إنساني تقوم بعمليات إنقاذ. وردًا على هذه المزاعم، قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية يوم الإثنين إنهم يستفسرون من السلطات التونسية والإيطالية ذات الصلة.

تسلل الجماعات الإجرامية إلى خفر السواحل الليبي

واعترفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أخيرًا بأن الجماعات الإجرامية قد تسللت إلى خفر السواحل الليبي. مذكرة بأن المفوضية تقدم مساعدات مالية لدول ثالثة مثل ليبيا وتركيا ومصر وتونس والمغرب للمساعدة في وقف الهجرة.

وقالت «يورونيوز» إن نص مسودة الاقتراح الأوروبي تطلب معلومات أكثر شمولاً عن مستوى الدعم المقدم لهذه البلدان ولتقييم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.