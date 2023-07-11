مجلس النواب يؤجل جلسته إلى الثلاثاء بعد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عصر اليوم الثلاثاء، «تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم إلى يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق 25 يوليو الجاري»، وذلك «لمزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وعلق مجلس النواب، جلسته الرسمية التي بدأها أمس الإثنين بمقره في مدينة بنغازي على أن تستأنف اليوم، إثر مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات.

- بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء

- بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مقترح «6+6» بعد قليل

وانقطع بث جلسة مجلس النواب التي كانت منقولة تلفزيونيًا، بعد مشادات نشبت بين عدد من الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس عقيلة صالح لبيان حل آخر المستجدات والقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس في 26 يونيو الماضي.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة مقترح اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.