  • Alwasat News
Atwasat

وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها التركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 04:55 مساء
وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها التركية
اجتماع اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا «تنفيذ دورات تدريبية لصالح الشرطة الليبية في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة ومسؤول الملف الأمني الليبي - التركي العقيد محمد السلامي.

- تركيا تنظم دورات تدريبية لمنتسبي «داخلية الوحدة الوطنية»

واتفقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في نوفمبر 2022، مع المستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
لقاء بين الملك إدريس والقذافي

لقاء بين الملك إدريس والقذافي
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس اجدير
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس ...
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق ...
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها التركية
وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها ......
انتشال قذيفة دبابة قرب الأحياء القديمة بمدينة بني وليد
انتشال قذيفة دبابة قرب الأحياء القديمة بمدينة بني وليد...
روسيا تعتزم تقديم دعم وخبرات مساندة لمفوضية الانتخابات
روسيا تعتزم تقديم دعم وخبرات مساندة لمفوضية الانتخابات...
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن ......
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين...
المزيد