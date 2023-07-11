وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها التركية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا «تنفيذ دورات تدريبية لصالح الشرطة الليبية في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة ومسؤول الملف الأمني الليبي - التركي العقيد محمد السلامي.

- تركيا تنظم دورات تدريبية لمنتسبي «داخلية الوحدة الوطنية»

واتفقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في نوفمبر 2022، مع المستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.