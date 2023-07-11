روسيا تعتزم تقديم دعم وخبرات مساندة لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم روسيا تقديم الدعم والخبرات المساندة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتمكينها من إنجاز الاستحقاق الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون لاختيار ممثليهم في السلطة بحسب المفوضية.

واستقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، صباح اليوم الثلاثاء، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين والوفد المرافق له وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

روسيا تدعم إنجاز الانتخابات في ليبيا

وقالت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقًا للمعايير الدولية».

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وأوضحت المفوضية أن زيارة السفير الروسي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، مشيرة إلى أن أغانين أكد للسايح دعم روسيا جهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

وهذه هذ الزيارة الثانية لوفد روسي إلى مفوضية الانتخابات، والأولى للسفير أغانين منذ تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس الشهر الماضي، واستئناف السفارة الروسية لأنشطتها الدبلوماسية في ليبيا، بحسب ما أعلنه أغانين.

لقاء السايح والسفير الروسي في طرابلس، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (مفوضية الانتخابات)