  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 03:14 مساء
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
alwasat radio

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، القبول «مبدئيًا» لمقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة، لمناقشة مقترح خاص بهذه الخارطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال المكتب إن الجلسة المعلقة الـ88 لمجلس الدولة أفضت إلى «القبول المبدئي لمقترح الخارطة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول هذه الملاحظات أو ما جرى خلال الجلسة.

مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»
الأربعاء الماضي، وضعت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للدولة ملاحظاتها على مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»
عقيلة: نعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى الانتخابات
المشري: لا يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون من مصراتة
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

جاء ذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إصدار مجلسي النواب والدولة «خارطة طريق لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024
قال المشري لقناة «الحدث» الإخبارية السعودية: «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024». وذكر المشري أنه «إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسنتخذ إجراءات أخرى»، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

وفي 7 يونيو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري قدم لكل من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والفرنسي بول سولير، مقترحا بشأن خارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، دون كشف تفاصيل المقترح.

جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
لقاء بين الملك إدريس والقذافي

لقاء بين الملك إدريس والقذافي
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس اجدير
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس ...
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق ...
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها التركية
وزارة الداخلية تناقش تنفيذ دورات تدريبية للشرطة مع نظيرتها ......
انتشال قذيفة دبابة قرب الأحياء القديمة بمدينة بني وليد
انتشال قذيفة دبابة قرب الأحياء القديمة بمدينة بني وليد...
روسيا تعتزم تقديم دعم وخبرات مساندة لمفوضية الانتخابات
روسيا تعتزم تقديم دعم وخبرات مساندة لمفوضية الانتخابات...
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن ......
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين...
المزيد