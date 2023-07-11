مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، القبول «مبدئيًا» لمقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة، لمناقشة مقترح خاص بهذه الخارطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال المكتب إن الجلسة المعلقة الـ88 لمجلس الدولة أفضت إلى «القبول المبدئي لمقترح الخارطة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول هذه الملاحظات أو ما جرى خلال الجلسة.

مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»

الأربعاء الماضي، وضعت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للدولة ملاحظاتها على مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية».

مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»

عقيلة: نعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى الانتخابات

المشري: لا يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون من مصراتة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

جاء ذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إصدار مجلسي النواب والدولة «خارطة طريق لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024

قال المشري لقناة «الحدث» الإخبارية السعودية: «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024». وذكر المشري أنه «إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسنتخذ إجراءات أخرى»، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

وفي 7 يونيو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري قدم لكل من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والفرنسي بول سولير، مقترحا بشأن خارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، دون كشف تفاصيل المقترح.

جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)

جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)

جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)

جانب من جلسة مجلس الدولة المعلقة الـ88 بمقره في طرابلس، 11 يوليو 2023. (مجلس الدولة)