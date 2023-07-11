«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

قدم أهالي من مدينة غريان الشكر إلى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على دعمها مديرية أمن شرق الجبل الغربي.

جاء ذلك في بيان للأهالي، أشاد بوزير الداخلية عماد الطرابلسي، ودعمه لمديريات أمن الجبل، كما أثنى على «ما حققته الوزارة من استتباب الأمن والأمان ومكافحة الجريمة في جميع ربوع الوطن»، حسب مقطع فيديو نشره حساب الداخلية على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان: «نبارك هذه الخطوات الجبارة التي تنم على حسن الإدارة، والعمل على الوجه المطلوب لتحسين الأمن للوطن والمواطن، ونشكركم على جهودكم في المجال الأمني، ونسأل الله التوفيق لكم».

تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي

أمس الإثنين، سلّمت وزارة الداخلية سيارات شرطة لمديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

واصطفت السيارات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، قبل تسليمها للمديريات، حيث ألقى الطرابلسي كلمة أكد فيها استمرار الجهود، لدعم استقرار الأوضاع الأمنية.

إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي

في الرابع من يوليو الجاري، أعلن الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن في مناطق الجبل الغربي، قائلا: «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية».

وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات، أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها، ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها، ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

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إلا أن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي أعلنوا رفضهم القرار، لـ«تهديده النسيج الاجتماعي في الجبل الغربي»، معلنين نيتهم إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغائه.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية الموقتة إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقا للآليات الفنية الخاصة بوزارة الداخلية، ولم يكن ذا بُعد سياسي.