  • Alwasat News
Atwasat

«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 02:09 مساء
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل
أهالي غريان خلال إلقاء كلمة بخصوص الدعم المقدم لمديرية أمن شرق الجبل، 10 يوليو 2023، (الداخلية)
alwasat radio

قدم أهالي من مدينة غريان الشكر إلى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على دعمها مديرية أمن شرق الجبل الغربي.

جاء ذلك في بيان للأهالي، أشاد بوزير الداخلية عماد الطرابلسي، ودعمه لمديريات أمن الجبل، كما أثنى على «ما حققته الوزارة من استتباب الأمن والأمان ومكافحة الجريمة في جميع ربوع الوطن»، حسب مقطع فيديو نشره حساب الداخلية على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان: «نبارك هذه الخطوات الجبارة التي تنم على حسن الإدارة، والعمل على الوجه المطلوب لتحسين الأمن للوطن والمواطن، ونشكركم على جهودكم في المجال الأمني، ونسأل الله التوفيق لكم».

تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي
أمس الإثنين، سلّمت وزارة الداخلية سيارات شرطة لمديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

واصطفت السيارات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، قبل تسليمها للمديريات، حيث ألقى الطرابلسي كلمة أكد فيها استمرار الجهود، لدعم استقرار الأوضاع الأمنية.

إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
في الرابع من يوليو الجاري، أعلن الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن في مناطق الجبل الغربي، قائلا: «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية».

وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات، أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها، ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها، ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
- الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
- بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي يقررون وقف التعامل مع حكومة الدبيبة
- الدبيبة يقرر إرجاء تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي

إلا أن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي أعلنوا رفضهم القرار، لـ«تهديده النسيج الاجتماعي في الجبل الغربي»، معلنين نيتهم إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغائه.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية الموقتة إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقا للآليات الفنية الخاصة بوزارة الداخلية، ولم يكن ذا بُعد سياسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
لقاء بين الملك إدريس والقذافي

لقاء بين الملك إدريس والقذافي
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد استئناف الرحلات مع إيطاليا.. ترقب لمصير القائمة السوداء الخاصة بشركات الطيران الليبية
بعد استئناف الرحلات مع إيطاليا.. ترقب لمصير القائمة السوداء ...
دورة تدريبية لـ20 عضو نيابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة بالهجرة
دورة تدريبية لـ20 عضو نيابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة...
السفير الإيطالي يتفقد مشاركة بلاده في معرض ليبيا الزراعي
السفير الإيطالي يتفقد مشاركة بلاده في معرض ليبيا الزراعي
انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة
انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس اجدير
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين
«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين...
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية...
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق الجبل
«الداخلية» تنشر رسالة شكر أهالي غريان على دعم مديرية أمن شرق......
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس اجدير
«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر ......
انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة
انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة...
المزيد