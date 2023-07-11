«الداخلية»: وفاة مواطنة نتيجة الانتظار ساعات طويلة في معبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنة ليبية نتيجة انتظارها ساعات طويلة داخل ممرات المسافرين في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، مؤكدة عزمها تغيير الأطقم الأمنية بالمعبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تلقت بلاغًا يفيد بوفاة المواطنة فطيمة عمر مفتاح، البالغة 63 عاما، داخل ممرات المسافرين في المعبر، أمس الإثنين، مقدمة التعازي لذويها، ومشددة على دور الوزارة في الحفاظ على الأرواح، واحترام حقوق المسافرين.

وأضافت: «بات لزاما المضي في خطوط متوازية بين تقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج، تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال».

الطرابلسي: إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري

وخلص البيان إلى أنه «على هذا النهج، فإن وزارة الداخلية عازمة كل العزم تغيير الأطقم الأمنية، بما يعود على المواطنين بالرضا واكتساب ثقتنا، وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين، ولديهم المقدرة على الرقي بالمنفذ».

الطرابلسي: إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري

في وقت سابق، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن رجال الشرطة «الحقيقيين» سيؤمنون المنفذ، ويضبطون أوضاعه.

وقال إنه اتفق مع نظيره التونسي على عقد لقاء مشترك خلال الفترة المقبلة في المنفذ، وذلك في كلمته خلال مراسم تسليم سيارات مخصصة لمديريات أمن الجبل الغربي، وفق مقطع فيديو نشرته مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية، بعد ضبط الأوضاع في منفذ رأس اجدير، ستتجه إلى منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر من أجل تجهيزه، استعدادا لافتتاحه مجددا أمام التنقلات بين البلدين.